Erik Ten Hag: "Benfica é um adversário forte"

JN/Agências Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Ajax está precavido para os pontos fortes das águias e garante que o campeão neerlandês vai jogar "com a mesma filosofia de jogo".

Erik Ten Hag, treinador do Ajax, alertou para o contra-ataque do Benfica, mas afirmou que a sua equipa vai manter a mesma filosofia de jogo.

"Temos de ter boas decisões com bola e nas posições exatas, bem como na transição entre defesa e ataque, e vice-versa. Analisámos bem o Benfica, tem no contra-ataque um dos pontos fortes. É um adversário forte e que se aproveita bem dos nossos erros, mas vamos ter de jogar da nossa forma e com a mesma filosofia de jogo", disse na antevisão à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, amanhã, no Estádio da Luz.

"O Benfica consegue motivar-se muito para jogar contra uma equipa como nós. Somos uma grande equipa e o Benfica quer jogar contra esses clubes. Têm muita experiência dentro da equipa e, sobretudo, no centro da defesa. O Otamendi e o Vertonghen são grandes jogadores e teremos de ser muito bons para criar oportunidades", acrescentou o treinador do Ajax.

Já o experiente defesa Daley Blind sublinhou que "para jogos na Liga dos Campeões, não é preciso motivação".

Benfica e Ajax defrontam-se esta quarta-feira, no Estádio da Luz, a partir das 20:00, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.