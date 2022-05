Erik ten Hag conta com Ronaldo: "Pode dar-nos golos"

JN Hoje às 15:11 Facebook

O técnico neerlandês foi apresentado como novo treinador do Manchester United. Assinou até 2025 e garantiu contar com o avançado português para a próxima temporada.

Erik ten Hag assumiu, oficialmente, o cargo de treinador dos "red devils" e não demorou até ser confrontado com o tema do momento no United: Ronaldo vai continuar em Old Trafford?

"Claro que conto com ele. Ele pode dar-nos golos, mas primeiro tenho de conversar com ele para saber o que ele pensa sobre isto", respondeu o treinador neerlandês, que na época passada conduziu o Ajax ao título nos Países Baixos.

Mostrando-se "ansioso por trabalhar com estes jogadores", o técnico vê um "enorme potencial" no plantel do Manchester United e deixou a receita para uma temporada positiva em 2022/2023: "Se melhorarmos, se pudermos trabalhar com eles, podemos obter melhores resultados".