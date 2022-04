Erik ten Hag deverá assinar com o Manchester United nos próximos dias

JN Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Acordo com o Ajax está fechado e o Manchester United deverá pagar os dois milhões de euros pela cláusula de rescisão do treinador neerlandês.

Ao que parece, o contrato de Erik ten Hag por mais uma época com o Ajax, não será impedimento para que o Manchester United contrate o treinador neerlandês para a próxima época. Segundo o jornal "The Guardian", o emblema de Old Trafford prepara-se para anunciar a contratação de Hag, logo que seja transferido, para o Ajax, o valor da cláusula de rescisão (2M€) e acertado o tempo de ligação contratual.

O mesmo jornal adiantou que Erik ten Hag terá recebido autorização por parte da direção dos red devils para controlar o processo de contratação de novos jogadores, de forma a reforçar um plantel onde já estão os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

A oficialização da contratação deverá acontecer nos próximos dias, muito possivelmente após o jogo em Liverpool, na terça-feira, com Erik ten Hag com tudo certo para assinar um contrato de três anos com mais um de opção.