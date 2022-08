Erik ten Hag garante que Cristiano Ronaldo fica e F. C. Porto reforça baliza

O F. C. Porto fechou a contratação de Samuel Portugal e o Benfica estará interessado na contratação de um central do PSG. Em Inglaterra, Erik ten Hag garantiu que Cristiano Ronaldo fica no Manchester United.

F. C. Porto: Samuel Portugal, sabe o JN, vai reforçar as opções de Sérgio Conceição para a baliza do clube azul e branco. Segundo apurou o nosso jornal, o negócio já está fechado e vai custar quatro milhões de euros aos cofres dos dragões. O guarda-redes brasileiro, de 28 anos, chegou a Portugal em 2018/19, para os sub-23 do Portimonense, e é titular na equipa principal dos algarvios desde 2020/21, somando 65 encontros. No F. C. Porto, Samuel vai lutar pela titularidade com Diogo Costa e colmatar a saída de Marchesín, que assinou pelo Celta de Vigo.

Benfica: O clube encarnado terá entrado na corrida para a conntratação do central Abdou Diallo, que não entra nas opções de Galtier para a nova temporada. Segundo o jornal francês L'Équipe, também Leipzig e o Galatasaray pretendem ter o central de 26 anos no plantel, com o clube alemão a ter já uma proposta definida: empréstimo com opção de compra.

Rio Ave: Miguel Baeza vai reforçar o plantel do clube de Vila do Conde, emprestado pelo emblema galego Celta de Vigo até ao final da temporada. O médio de 22 anos foi uma vez internacional espanhol sub-19, em janeiro de 2019. O Rio Ave ocupa a 14.ª posição na tabela do principal campeonato português, com quatro pontos, três dos quais obtidos no triunfo caseiro (3-1) sobre o campeão, FC Porto, domingo, na quarta jornada.

Famalicão: O defesa Dylan Batubinsika, de 26 anos, deixa o futebol português e segue para o Maccabi Haifa, por empréstimo dos minhotos. O central francês deixa o clube da Liga por empréstimo, sendo que o Maccabi Haifa, primeiro adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, fica com uma opção de compra no final da época. Contratado ao Royal Antwerp no verão de 2021, Batubinsika passou apenas um ano em Famalicão, tendo feito 25 partidas pelos famalicenses. O jogador já está em Israel e foi apresentado como reforço.

PUB

Santa Clara: O clube dos Açores anunciou, em comunicado, que chegou a acordo com João Afonso para a rescisão de contrato. "Mais do que os 92 jogos e 5 golos ficam para a história as qualidades humanas e profissionalismo de um atleta que nasceu para liderar, tendo envergado com o maior brio, não raras vezes, a braçadeira de capitão do Santa Clara", pode ler-se.

Manchester United: Na véspera de mais um duelo dos "red devils" para a liga inglesa, o treinador Erik ten Hag garantiu que conta com Cristiano Ronaldo no plantel para a nova temporada, a dois dias do fecho do mercado. "Se o Cristiano ainda faz parte dos planos? É claro, precisamos de jogadores de qualidade. Precisamos de mais para cobrir todos os jogos, para manter a consistência", afirmou em conferência de imprensa.

Wolverhampton: A equipa de Bruno Lage contratou Sasa Kalajdzic, que chega do Estugarda num negócio que vai custar, para já, 18 milhões aos "wolves", podendo chegar aos 25 consoante o cumprimento de alguns objetivos. O avançado assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Chelsea: Wesley Fofana deixou o Leicester e foi apresentado como reforço dos "blues". O central assinou contrato com o Chelsea válido por sete temporadas, num negócio que, seegundo a imprensa inglesa, terá custado mais de 80 milhões aos "blues". "Estou cá para ganhar títulos. Liga dos Campeões, Taça, Taça da Liga, tudo. O clube foi feito para ganhar e estou cá para ajudar", vincou o jogador.

Ainda sobre o Chelsea, o "Daily Mail" garante que o club inglês terá sido "abordado" quanto à possibilidade de contratar Neymar ao PSG.

PSG: O internacional espanhol Fabián Ruiz, que alinhava em Itália, no Nápoles, é reforço do clube francês, tendo assinado um contrato por cinco temporadas com o campeão francês, anunciou hoje o emblema da capital gaulesa. Ruiz, de 26 anos, foi formado e iniciou carreira no Bétis, acabando depois por rumar ao sul de Itália, onde vestiu a camisola do Nápoles durante quatro épocas. O internacional espanhol (15 jogos e um golo) vai ser colega de equipa dos portugueses Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha, numa equipa do Paris Saint-Germain que esta época é adversária do Benfica na Liga dos Campeões, juntamente com Juventus e Maccabi Haifa, no Grupo H. Ruiz, que está agora ligado aos parisienses até junho de 2027, esteve na equipa sub-21 de Espanha que conquistou o Euro2019 daquele escalão e foi mesmo considerado o melhor jogador desse torneio. Em Itália, apesar das quatro temporadas ali passadas, o médio apenas venceu uma Taça de Itália pelos napolitanos.