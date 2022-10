Erik ten Hag já tirou todas as medidas a Pep Guardiola

Vasco Samouco Hoje às 12:30 Facebook

Técnico do Manchester United bebeu do catalão durante dois anos, em Munique. Amanhã defronta o mentor pela primeira vez.

Não é a primeira vez que Erik ten Hag e Pep Guardiola evoluem, na vida e na carreira, lado a lado. Antes de se estabelecerem em polos opostos de Manchester, foram muito mais amigáveis e amigos em Munique, onde conviveram durante dois anos. O atual treinador do Manchester City orientava, então, o Bayern, enquanto o neerlandês que agora tenta ressuscitar o Manchester United dava os primeiros passos na carreira de treinador principal, nas reservas do clube bávaro. Eram vistos muitas vezes juntos e, ao longe, até se confundiam, tais as semelhanças físicas. Desde aí, também se confundem nas ideias que partilham e que alimentam as respetivas filosofias de jogo. Amanhã, uma década depois de se terem conhecido, defrontam-se pela primeira vez.

Quando Erik ten Hag foi dado como certo no comando técnico dos "red devils", Guardiola foi dos primeiros a comentar a novidade: "É um treinador de nível mundial. Vejam o Ajax dos últimos anos e entenderão", afirmou. "As suas equipas eram uma alegria, era sempre bom ver o Ajax", acrescentou. Os elogios compreendem-se. Afinal, muito daquele Ajax teve a sua génese no Barcelona e, principalmente, no Bayern que o treinador catalão construiu.