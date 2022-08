Erik ten Hag: "Ronaldo teve uma boa semana de treinos"

Treinador do Manchester United não confirma a titularidade do avançado no jogo de sábado.

Na antevisão à partida frente ao Brentford, no sábado, Erik ten Hag elogiou as sessões de treinos de Cristiano Ronaldo, mas não garante a titularidade do atacante.

"Ele teve uma boa semana de treinos. Penso que tenha jogado um pouco mais do que meia hora [frente ao Brighton], portanto ele leva dois meios jogos. Vamos ver o que acontece no jogo de amanhã. Quanto ao onze inicial, vamos ver, amanhã. É claro que já tomei a minha decisão, mas mantenho-a para mim", disse.

O Manchester United tem o avançado Martial e o defesa Lindelof lesionados para o embate diante do Brentford.