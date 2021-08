Eriksen em "excelente" estado físico e mental após incidente no Euro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:27 Facebook

Christian Eriksen regressou esta quarta-feira ao centro de treinos do Inter de Milão para visitar os elementos do clube.

Em comunicado o Inter de Milão explicou que o médio visitou hoje o centro de treinos em Itália para se encontrar com dirigentes, treinador e colegas de equipa. O clube afirma que o dinamarquês está em "excelente estado físico e psicológico", após o incidente no Euro 2020, em que o médio colapsou no encontro frente à Finlândia.

"Eriksen vai seguir o programa de recuperação proposta pelos médicos dinamarqueses em Copenhaga, que vão coordenar todo o acompanhamento clínico, mantendo sempre informada a equipa médica do Inter de Milão", informou o clube.