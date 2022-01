Eriksen: "Morri por cinco minutos, mas o meu objetivo é ir ao Mundial"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Christian Eriksen falou, esta terça-feira, publicamente pela primeira vez sobre a paragem cardiorrespiratória que sofreu ao serviço da Dinamarca, num encontro do Euro2020. Apesar do susto, o jogador garante que quer voltar a jogar.

Depois de ter rescindido, por mútuo acordo, com o Inter, Christian Eriksen está agora à procura de clube e já tem um objetivo em mente: ser convocado para o Mundial do Catar. E nem o enorme susto que sofreu em junho, no jogo com a Finlândia, do Euro2020, o impede de querer voltar aos relvados.

"O meu objetivo é jogar o Mundial no Catar. Quero jogar. Tem sido esse o meu pensamento há algum tempo, é um sonho. Se vou ser convocado é outro assunto. Mas tenho o sonho de voltar. Tenho a certeza de que posso voltar porque não me sinto diferente, fisicamente estou de volta à melhor forma. É o meu objetivo e até lá vou jogar futebol e provar e que estou de volta ao mesmo nível. Quero provar que já ultrapassei e posso jogar na seleção de novo. Compete ao selecionador avaliar o meu nível, mas o meu coração não é um obstáculo", disse o médio em entrevista à estação televisiva dinamarquesa DR1, que revelou um excerto da conversa.

Sobre a paragem cardiorrespiratória, Eriksen destacou o apoio das pessoas, garantindo que foi fundamental para a recuperação.

"Foi fantástico que tantas pessoas tenham tido a necessidade de me escrever ou enviar flores. Foi um grande impacto para muitas pessoas. Sentiram necessidade de me darem apoio a mim e à minha família. Isso deixa-me muito feliz. No hospital, continuei a receber mais e mais flores. Foi estranho, não esperava receber flores porque morri por cinco minutos. Foi estranho, mas foi muito bom ter sentido este apoio de todos. Foi uma grande ajuda. Há pessoas que ainda me escrevem. Eu agradeço a todas elas. Já agradeci aos médicos, aos meus colegas de seleção e às famílias deles. Aos meus fãs, a todos aqueles que em Itália e na Dinamarca vieram ter comigo, agradeço muito o apoio", concluiu.