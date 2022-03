Eriksen regressa à seleção e marca grade golo, 287 dias após paragem cardíaca

Hoje às 22:31 Facebook

O médio da Dinamarca teve, este sábado, um regresso muito feliz à seleção. Dois minutos depois de ter entrado em campo, marcou um golo no particular diante dos Países Baixos.

A Dinamarca até pode ter perdido (4-2) diante dos Países Baixos em Amesterdão mas, hoje, o resultado acabou por ser o fator menos importante, já que a seleção pôde voltar a celebrar um dos seus heróis desportivos. Num jogo entre duas equipas já apuradas para o Mundial2022, o momento da noite foi quando o "speaker" do Estádio Johan Cruyff anunciou a entrada de Christian Eriksen no início da segunda parte.

O jogador não só recebeu uma ovação de pé das bancadas, como precisou apenas de dois minutos para fazer o gosto ao pé, com um grande golo. No final, a vitória sorriu (4-2) aos Países Baixos, com golos de Nathan Aké e Depay, de penálti, bem como, além de Eriksen, Vestergaard pelos dinamarqueses.

Veja o golo de Erisken:

Em junho do ano passado, durante o Dinamarca - Finlândia, a contar para a fase de grupos, Christian Eriksen sofreu uma paragem cardiorrespiratória em pleno relvado. O médio acabou por ser salvo graças à rápida intervenção da equipa médica e, hoje, joga com um desfibrilhador no coração. Atualmente, Erikse atua Brentford , depois de ter rescindido com o Inter Milão.