Eriksen treina sozinho no clube onde se formou

Internacional dinamarquês que sofreu uma paragem cardíaca no Euro 2020 não está a autorizado a jogar, mas já voltou ao trabalho.

Christian Eriksen começou a treinar-se nas instalações do clube onde se formou na Dinamarca, o Odense Boldklub, iniciando assim uma nova fase na reabilitação física, mais de cinco meses depois de ter sofrido uma paragem cardíaca no jogo da seleção dinamarquesa com a Finlândia, a contar para a fase de grupos do Euro 2020.

Após a recuperação no hospital e de lhe ter sido colocado um desfibrilhador interno, o médio nórdico, de 29 anos, não recebeu permissão das autoridades médicas italianas a voltar aos treinos no Inter de Milão, mas decidiu não ficar parado.

"Ele falou connosco e está agora a treinar-se sozinho. É algo natural para ele, uma vez que jogou aqui na juventude e vive muito perto", disse um porta-voz do Odense à agência Reuters. "Estamos muito contentes por lhe podermos dar condições para se exercitar", acrescentou.

Eriksen jogou no Odense antes de assinar pelo Ajax em 2008. Seguiu depois para o Tottenham, em 2013, tendo assinado pelo Inter em janeiro do ano passado.