Eriksson está doente e afasta-se do futebol

Antigo treinador do Benfica, atualmente com 75 anos, deixou o cargo de diretor desportivo do ​​​​​​​IF Karlstad (Suécia) para se dedicar à recuperação do próprio estado de saúde.

Sven-Goran Eriksson anunciou, esta sexta-feira, que deixou o cargo de diretor desportivo do IF Karlstad, para se focar na recuperação de uma doença, que ainda não está totalmente identificada.



"Decidi, por enquanto, reduzir as minhas aparições públicas devido a um problema de saúde que ainda está a ser investigado. Por enquanto, o meu foco está na minha saúde, na minha família e em desempenhar algumas tarefas limitadas para o IF Karlstad Football. Gostaria de agradecer às pessoas no futebol em geral e aos meus amigos pelo apoio e compreensão. Peço-vos que respeitem a minha decisão e privacidade. Para questões de caráter urgente, contactem o meu advogado", escreveu o antigo treinador do Benfica, num comunicado publicado na página oficial daquele clube sueco.

O consagrado técnico de futebol teve uma carreira cheia de sucessos, tendo passado duas vezes pelo Benfica, primeiro de 1982 a 1984 e depois de 1989 a 1992.

PUB

No decorrer da carreira, treinou também equipas como a Lazio, a Fiorentina, a Roma e a Sampdoria, em Itália, e o Leicester City e o Manchester City, em Inglaterra.

No clube da Luz, o treinador, atualmente com 75 anos, conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.