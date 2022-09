Erling haaland põe todos os recordes em sentido

Avançado continua demolidor no Manchester City e faz história na Premier League. Aos 22 anos, já marcou 167 golos.

Alan Shearer ainda é o maior goleador da história da Premier League. Ao serviço de Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle, marcou 260 golos, recorde que ninguém, desde Wayne Rooney (208), passando por Lampard (177) e Thierry Henry (175) e acabando em Sergio Aguero (184), foi capaz de sequer colocar em risco. Dos jogadores no ativo, Harry Kane é o que está mais perto, embora os 167 golos do jogador do Tottenham ainda não sejam muito ameaçadores.

O problema para Shearer tem outro nome e até o recordista já parece resignado: "Erling Haaland, faltam 258", escreveu no Twitter, depois de o norueguês ter bisado na estreia na liga inglesa. Depois disso, marcou mais oito. Em cinco jogos......