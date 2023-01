Erro crasso do VAR na Liga espanhola afasta dois árbitros

JN Hoje às 14:39 Facebook

Um fora de jogo evidente no jogo entre o Cádiz e o Elche que passou em claro ao VAR levou ao afastamento dos árbitros que cumpriam o papel de videoárbitro no encontro. O Comité Técnico de Árbitros da Federação espanhola pede a implementação do fora-de-jogo semiautomático na Liga.

A 17.ª jornada da Liga espanhola ficou marcada por um erro grave de arbitragem no Cádiz-Elche, jogo que terminou empatado a uma bola.

Aos 81 minutos, Ezequiel Ponce beneficiou de uma posição irregular clara para marcar o golo do Elche, que valeu a igualdade. A situação, porém, passou despercebida ao trio de arbitragem, liderado por Del Cerro Grande, e ao VAR, que tinha os árbitros Iglesias Villanueva e Díaz de Mera ao comando.

Em Espanha, fala-se mesmo no "maior erro da história do VAR", que motivou duras críticas por parte do presidente do Cádiz, Manuel Vizcaíno. "Foi uma noite difícil. Não há maneira de a minha equipa ser compensada por isto. Só desejo que não aconteça de novo", atirou o dirigente, em declarações ao jornal "Marca".

"Espero que nos devolvam os dois pontos que nos retiraram e que nos fazem imensa falta", acrescentou, em jeito de desabafo, Manuel Vizcaíno, ao programa "El Largero", da rádio "Cadena SER".

No final do encontro, o árbitro Del Cerro Grande desculpou-se do erro ao técnico do Cádiz, Sergio González. "Ele pediu-nos desculpas, mas é um erro muito grave", comentou o treinador, em conferência de imprensa.

Esta terça-feira, o Comité Técnico de Árbitros da Federação espanhola de futebol emitiu um comunicado em que pede a introdução da tecnologia que permite tirar foras de jogo de forma semiautomática nos jogos da Liga, lembrando que ela foi utilizada, recentemente, na Supertaça espanhola.

Por outro lado, o organismo puniu Iglesias Villanueva e Díaz de Mera, árbitros que cumpriram o papel de videoárbitros no Cádiz-Elche, que foram afastados dos encontros da 18.ª jornada da Liga espanhola para os quais estavam nomeados.