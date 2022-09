Erro de Zubas vale um ponto aos conquistadores

Rui Almeida Santos Hoje às 20:17 Facebook

Guarda-redes do Arouca comete penálti escusado, que resultou no 2-2 aos 90+12 minutos.

O V. Guimarães resgatou, no último suspiro, um ponto em Arouca (2-2), num jogo repleto de erros individuais que pesaram no marcador e com uma ponta final de loucos.

Apesar de terem estado por cima durante a etapa inicial, os vimaranenses chegaram ao intervalo em desvantagem, com Bruno Varela a ficar mal fotografia ao não conseguir afastar um remate de longe de Bukia.

O segundo tempo foi bem mais interessante. Apesar de os locais terem arrancado melhor, o V. Guimarães repôs a igualdade por intermédio de Anderson, que castigou uma perda de bola em zona proibida de Basso.

O Arouca não acusou o golo sofrido e voltou a colocar-se em vantagem pouco depois, por Quaresma, que arrancou desde o seu meio-campo para fazer o 2-1.

A equipa da casa teve um par de boas ocasiões para fechar o jogo, mas faltou-lhe eficácia. Os vimaranenses renasceram na parte final e, depois de Jota ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo de Mikel, carimbaram o empate num penálti escusado cometido por Zubas, que foi convertido por Lameiras, aos 90+12 minutos.