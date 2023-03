Erro na última volta tira pódio a Miguel Oliveira no Algarve

O piloto português Miguel Oliveira foi sétimo classificado na corrida sprint, que abriu, este sábado, o Campeonato do Mundo de MotoGP. O campeão em título, Francesco Bagnaia foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez, após ultrapassar Jorge Martín na última volta das 12 voltas realizadas no Autódromo Internacional do Algarve.

Depois de a manhã ter ficado marcada por uma excelente qualificação, Miguel Oliveira largou da quarta posição para a primeira corrida sprint da história da prova rainha do motociclismo e esteve sempre nos lugares de destaque.

O português, agora aos comandos de uma RNF Aprilia, estava no terceiro lugar na última volta, mas um erro na curva 11 - abriu demasiado a trajetória - fê-lo perder quatro lugares e acabou por ter de se contentar com o sétimo posto, somando os três primeiros pontos para a classificação do Mundial.

Bagnaia, da Ducati, entrou, assim, com o pé direito na defesa do título conquistado em 2022, depois de uma batalha incrível com Jorge Martín, também com uma Ducati. Em terceiro, e depois de ter conquistado a "pole position" de forma algo surpreendente, ficou Marc Márquez (Honda), que provou estar de volta ao melhor momento de forma e com capacidade de sonhar com um eventual sétimo título no MotoGP.