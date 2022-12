Escalada da União de Leiria já atingiu o topo na Série B da Liga 3

JN Hoje às 21:21 Facebook

Recuperação leiriense, após uma fase menos boa de resultados, levou-a ao topo da Série B, a par do Amora, enquanto o anterior líder, Belenenses, derrotado em Alverca, caiu para a terceira posição.

Com o quarto lugar da Série A em discussão, Sanjoanense e Anadia deram um bom espetáculo, que teve uma ponta final emotiva, tendo o jogo terminado com uma igualdade a um golo.

Em cima do intervalo, Fausto Lourenço deu vantagem ao Anadia, a qual poderia ter sido ampliada pelo experiente avançado aos 80 minutos, quando se isolou perante Pedro Mateus, mas o guarda-redes da Sanjoanense não o permitiu.

Na resposta, Joel Silva, que já tinha acertado na barra, serviu Meek para um grande golo, que fechou o resultado em 1-1.

No topo da Série B surgem, igualados, União de Leiria e Amora. Em Olhão, no Algarve, os leirienses bateram o Moncarapachense por 2-1, graças ao bis de Jair.

Para trás ficou o Belenenses, derrotado em Alverca, graças ao tento solitário de Evandro Brandão. As duas equipas partilham o terceiro lugar, ambas com 19 pontos somados, menos um do que a dupla de líderes.

Num duelo de aflitos, o Real venceu, em Coimbra, a Académica (2-0) e deixou a "briosa" sozinha na última posição. Diogo Castro e Ibrahim marcaram pela equipa de Massamá, que jogou reduzida a dez elementos desde o minuto 50, após a expulsão de Montenegro.