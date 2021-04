Escalões de formação já podem competir

Ontem às 23:29 Facebook

O Governo confirmou, esta quinta-feira, a retoma das modalidades desportivas de alto risco, bem como o regresso à competição dos escalões de formação a partir de sábado, na quarta fase de desconfinamento.

O Conselho de Ministros decidiu confirmar o avançar das medidas de desconfinamento na "generalidade" do território nacional, face à pandemia de covid-19.

"A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para toda a atividade física ao ar livre; os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene", pode ler-se numa nota publicada no sítio da Internet "Covid-19 Estamos On", dedicado à resposta à pandemia.

A publicação foi feita ao mesmo tempo de uma comunicação do primeiro-ministro, António Costa, após uma reunião do Conselho de Ministros sobre a quarta fase de desconfinamento do país.

O governante já tinha explicado, durante a conferência de imprensa, que os ginásios iam recuperar "a sua atividade normal", confirmando que as medidas agora tomadas, e antecipadas para sábado em relação ao previsto, que seria na segunda-feira, não mudam do que estava anunciado para esta fase.

Depois do regresso da prática das modalidades de baixo risco e da atividade física em grupos de até quatro pessoas, a 5 de abril, seguiu-se a retoma de médio risco, alargando para seis o número de pessoas numa atividade física ao ar livre, duas semanas depois.

As modalidades de alto risco de contágio, por "implicarem contacto face a face", incluem o boxe, jiu jitsu, judo, kickboxing e muaythai, lutas amadoras ou o râguebi, entre várias vertentes de outras modalidades, da ginástica à patinagem, taekwondo, várias artes marciais ou a dança desportiva.