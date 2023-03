Escócia surpreende Espanha e lidera Grupo A

JN/Agências Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escócia surpreendeu, esta terça-feira, a Espanha, com um triunfo em casa por 2-0, e somou o segundo triunfo no arranque do Grupo A do apuramento para o Euro2024.

O médio Scott McTominay foi a grande figura do encontro, ao anotar os dois golos dos britânicos, aos 07 e 51 minutos, marcando pela quarta vez em dois jogos no apuramento, depois de ter feito um bis no triunfo sobre Chipre (3-0).

Ao segundo encontro à frente da seleção espanhola, duas vezes campeã europeia, o novo selecionador Luis de la Fuente sofreu a primeira derrota, naquele que foi o primeiro desaire espanhol numa qualificação para um europeu desde outubro de 2014 - foram 19 jogos sem perder.

PUB

A Espanha não perdia um jogo oficial por mais de um golo de diferença desde os oitavos de final do Euro2016, frente à Itália (2-0), e numa partida de qualificação há mais de 16 anos, desde um desaire com a Suécia (2-0), em outubro de 2006.

A Escócia lidera o Grupo A, com seis pontos, mais três do que a Espanha, com a Noruega e a Geórgia (menos um jogo) a somarem hoje o primeiro ponto, com um empate a um golo, enquanto o Chipre, com apenas um jogo, ainda não pontuou.

Sem a sua grande figura, o avançado Erling Haaland, a Noruega colocou-se em vantagem na Geórgia, com um golo Alexander Sorloth (15), após assistência do benfiquista Fredrik Aursnes, mas a equipa da casa empatou por Georges Mikautadze (60).

No Grupo I, a Suíça e a Roménia mantêm o registo perfeito e lideram com seis pontos, depois de vencerem Israel (3-0) e a Bielorrússia (2-1), respetivamente.

Em Genebra, a Suíça dominou Israel e venceu com golos de Ruben Vargas (39), Zeki Amdouni (48) e Silvan Widmer (52), enquanto a Roménia decidiu a receção à Bielorrússia nos primeiros minutos, por Nicolae Stanciu (17) e Andrei Burca (19), com Vladislav Morozov (86) a reduzir.

Kosovo e Andorra empataram a um golo no outro encontro do Grupo I, que é liderado por Suíça e Roménia, com seis pontos. Kosovo tem dois pontos, Andorra e Israel já somaram um e a Bielorrússia ainda não pontuou.

A Croácia, terceira classificada no Mundial2022, somou o primeiro triunfo no Grupo D, ao vencer em casa da Turquia, por 2-0, com dois golos de Mateo Kovacic (20 e 45+2), ambos a passe de Mario Pasalic.

Os croatas lideram agora a poule, com quatro pontos, os mesmos do País de Gales, que venceu em casa a Letónia, por 1-0, graças a um cabeceamento certeiro de Kiefer Moore (41).

Na terceira posição do Grupo D está a Turquia, com três pontos, com Arménia e Letónia, ambos com menos um jogo, ainda sem pontos.