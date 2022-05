Escola de Ginástica de Gaia: aprender a dar o salto para uma vida melhor

João Filipe Brandão Hoje às 13:06 Facebook

Centenas de atletas ganham "asas" na Escola de Ginástica de Gaia. Mais de 60 prémios em apenas sete anos

Esta é a bonita história da Escola de Ginástica de Gaia (EGG). Sediada na zona industrial de Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, a EGG atingiu em sete anos números impressionantes na família da ginástica nacional, fruto de um projeto ambicioso.

Com mais de 250 atletas e quase 60 prémios arrecadados em poucos anos, a EGG apresenta um projeto inovador numa das modalidades mais marcadas pelos preconceitos ligados ao passado. Prova do bom trabalho desenvolvido é o reconhecimento da Câmara Municipal que já distinguiu a instituição com "a medalha de mérito desportivo" e atribuiu, mais recentemente, "o estatuto de utilidade pública", algo que Raimundo Amorim, presidente da escola, interpreta como um "grande apoio".