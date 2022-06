Escola gratuita é o sonho do F. C. Perafita

João F. Brandão Hoje às 11:16 Facebook

Clube de Matosinhos está em fase de reestruturação e tem como prioridade o crescimento dos jovens.

O F. C. Perafita reergue-se, neste momento, depois de problemas financeiros terem ameaçado fazer tombar o histórico clube matosinhense. Ultrapassadas as dificuldades, Francisco Pinheiro, diretor da formação, juntamente com a Direção, avançou com a aposta numa academia que possa "alimentar a equipa sénior" no futuro.

Na base deste "sonho" estão as vivências do diretor, que "gostaria de proporcionar aos mais novos o que o F. C. Perafita lhe proporcionou" quando por lá andou como jogador de futebol: "O F. C. Perafita foi a nossa casa e gostaríamos que fosse a casa de muitas crianças que nos procurem".