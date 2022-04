Escutas revelam que Piqué meteu uma "cunha" para ir aos Jogos Olímpicos

Defesa do Barcelona falou com o presidente da Federação Espanhola de Futebol para influenciar a presença na prova em Tóquio.

Esta quarta-feira vieram a público algumas escutas que envolvem Gerard Piqué, defesa central do Barcelona, e o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales. Nos áudios o futebolista pede uma "cunha" ao dirigente para garantir a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados no ano passado.

Num telefonema em junho de 2019, pode ouvir-se Piqué a pedir ajuda para convencer Luis de la Fuente, treinador da seleção olímpica, a convocá-lo para a competição. "Tens de me conseguir isto Rubi [Luís Rubiales], tens de conseguir, caramba", disse. "Temos de manter segredo e depois apanhar o treinador quando acabar a qualificação em setembro ou assim. Nessa altura vou a Madrid e sentamo-nos com ele... bem ia gostar muito. Vamos ver como conseguimos gerir para que não se saiba em lado nenhum. Teremos de manter isto em segredo até final entre os três, não achas?", acrescentou

"Já falei nisso ao mister, ele sabe. Ele tomará as decisões, mas dou uma mão com prazer", respondeu Rubiales. Em conferência de imprensa esta quarta-feira, o presidente da Federação Espanhola de Futebol explicou que Piqué "não foi o único a pedir para ir". "Falei com o treinador para que soubesse quem me tinha ligado. Mais tarde, o Luis tomou uma decisão muito diferente. Temos uma grande equipa de profissionais que trabalham com as ferramentas que lhes damos".

Gerard Piqué não foi convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio.