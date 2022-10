Esgaio: a importância da saúde mental na alta competição

Lateral do Sporting é criticado pelos adeptos. Segundo a FIFPro, 38% dos jogadores sofrem de depressão.

Fugimos deles a sete pés, mas os erros fazem parte do nosso percurso. Errar é humano, diz-se. Mas no desporto, uma das áreas mais escrutinadas do Mundo, os sentimentos dos futebolistas caem por terra aos olhos de quem assiste aos jogos e se esquece que o atleta é um homem como outro qualquer. Ricardo Esgaio, jogador do Sporting, é o mais recente exemplo: erros em campo deixaram os adeptos a descarregar assobios e a proferir palavras menos simpáticas nas redes sociais. Mas quando os comentários passam para fora dos estádios e chegam à família do visado, como é que um jogador se protege?

"Fechando as redes sociais e vivendo numa bolha", aponta, ao JN, Jorge Silvério, psicólogo do desporto. A saúde mental é, cada vez mais, um tema que gera preocupação. Segundo um estudo da FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol), os jogadores profissionais padecem mais de doenças psiquiátricas do que o público em geral. Dos 607 atletas entrevistados, 38% relataram ter sintomas de depressão e ansiedade - André Gomes, quando jogava no Barcelona, perdeu a vontade de jogar futebol - 23% sofrem de distúrbios do sono e 15% de sintomas de stresse. A pressão mediática é maior, as redes sociais são gatilhos de crítica avulsa, muitos jogadores sentem-se pressionados quando são transferidos por quantias astronómicas, outros sentem ainda dificuldades de adaptação em determinados países - Darwin (ex-Benfica) vive um caso semelhante no Liverpool. Talvez por isso, os clubes e as federações investem em departamentos de psicologia para acautelar a saúde mental dos jogadores, preparando-os para a pressão e para a fama.