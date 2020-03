Esgaio e Sequeira sonham em chegar à seleção nacional

João Faria Hoje às 17:26 Facebook

Questionados pelos adeptos da equipa minhota, esta sexta-feira, na iniciativa "Duas de Letra", os dois futebolistas assumiram a "ambição natural" de representar Portugal.

Ricardo Esgaio e Nuno Sequeira, futebolistas do plantel principal do Sporting de Braga, têm o objetivo comum de virem a ser chamados à seleção portuguesa.

"É um sonho. Sei que é difícil e que tenho de trabalhar muito para lá chegar", disse Ricardo Esgaio, de 26 anos, que já representou várias seleções jovens, mas não tem internacionalizações A.

Também Nuno Sequeira, de 29 anos, admitiu ter esse objetivo de carreira, ainda por concretizar. "Todos sonhamos com isso e não fujo à regra. Mas sei que há muitos jogadores de qualidade na seleção e que é preciso trabalhar diariamente para atingir esse patamar", afirmou o lateral, no "Duas de Letra", iniciativa do Sporting de Braga, em que os jogadores respondem, online, a perguntas dos adeptos, previamente elaboradas.

Os dois futebolistas admitiram ter vivido em janeiro passado, com a conquista da Taça da Liga, o melhor momento da época. "Sem dúvida que foi o momento mais marcante", frisou Sequeira, depois de Esgaio ter assinalado "uma conquista muito importante".

Num tom descontraído, a dupla voltou a estar em sintonia, ao escolher o marisco, como prato favorito. E voltaram a não ter dúvidas, ao identificar Ricardo Horta, como o "palhaço" da equipa, enaltecendo o papel de brincalhão do extremo braguista.