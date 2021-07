JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

Ricardo Esgaio já realizou o primeiro treino de leão ao peito, reencontrando o ex-técnico, Rúben Amorim, bem como antigos colegas de equipa.

De volta a uma casa que bem conhece o ex-jogador do Sporting de Braga já começou o processo de entrosamento com os colegas de equipa, numa sessão marcada pelas componentes físicas e táticas, bem como por muitos sorrisos do mais recente leão.

A próxima sessão de treino está agendada para amanhã, às 9.30 horas, na academia de Alcochete.