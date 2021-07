Esgaio marca golo da vitória leonina em particular com Casa Pia

JN/Agências Hoje às 17:08 Facebook

O futebolista Ricardo Esgaio, anunciado no sábado como reforço do Sporting, apontou esta segunda-feira o golo da vitória dos leões frente ao Casa Pia (2-1), em jogo treino disputado na Academia de Alcochete.

Um dia depois de ter efetuado o primeiro treino, Esgaio esteve no jogo treino diante do Casa Pia, que o Sporting venceu com golos de Jovane Cabral e do lateral direito, enquanto pela equipa adversária marcou João Vieira.

O técnico Rúben Amorim fez entrar de início Luís Maximiano, Pedro Porro, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Rodrigo Fernandes, Joelson Fernandes, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Jovane Cabral, Nuno Santos e Pedro Marques, mas todos os jogadores disponíveis foram utilizados.

Os campeões nacionais folgam na terça-feira e regressam ao trabalho na Academia de Alcochete no dia seguinte, em sessão à porta fechada.

O jogo com o Casa Pia foi o segundo ensaio na pré-época 2021/22, depois de a equipa ter defrontado e goleado a equipa B por 8-3 na última semana, apenas dois dias depois de ter regressado ao trabalho.