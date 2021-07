Esgaio oficializado no Sporting

JN Hoje às 20:22 Facebook

Leões garantem lateral direito do Braga que assina contrato por cinco temporadas.

O Sporting oficializou a contratação de Esgaio, lateral direito que estava no Braga. O jogador assina contrato por cinco anos e o clube minhoto recebe 5,5 milhões de euros, correspondentes a 80% do passe. O lateral direito fica ainda blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Formado nos leões, o jogador de 28 anos começou como médio ala, ainda na formação. Foi sucessivamente descendo no terreno até se afirmar como um bom defesa direito ofensivo, apesar de as oportunidades nos verdes e brancos não terem sido abundantes.

Após algumas épocas de utilização intermitente no Sporting, com uma passagem pela Académica pelo meio, em 2017/18 Ricardo Esgaio assinou pelo Sporting de Braga, envolvido na transferência de Rodrigo Battaglia para Alvalade. No Minho a importância do defesa foi crescendo, até que se tornou um dos imprescindíveis no onze inicial e parte importante do lote de capitães dos 'Gverreiros'.