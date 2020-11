Eslováquia e Escócia apuram-se para o Europeu

JN Ontem às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

As seleções da Eslováquia e da Escócia juntaram-se, esta quinta-feira, à Macedónia do Norte e à Hungria na fase final do Europeu 2020, que se disputará de 11 de junho a 11 de julho de 2021, ao vencerem os jogos da final do play-off.

A seleção do leste europeu eliminou a Irlanda do Norte, no prolongamento, por 2-1, após o empate a uma bola no final do tempo regulamentar. Esta é a segunda presença da Eslováquia numa fase final do europeu.

Já os escoceses só nas grandes penalidades conseguiram derrotar, fora de portas, a Sérvia, por 5-4, após o 1-1 no final do prolongamento, com Aleksandar Mitrovic a ver o guarda-redes adversário David Marshall defender o castigo máximo decisivo.

A Hungria também garantiu a presença na final final após o triunfo sofrido na receção à Islândia (2-1), qualificando-se para o grupo de Portugal.

A Macedónia do Norte foi à Geórgia vencer, por 1-0.