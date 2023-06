Eslováquia vence e pressiona Portugal

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:11 Facebook

Seleção eslovaca está a dois pontos da equipa das quinas.

A seleção eslovaca venceu o jogo frente à Islândia, por 2-1, e fica no segundo lugar do Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024. Juraj Kucka e Tomas Suslov marcaram pela Eslováquia, que fica, assim, a dois pontos de Portugal, na tabela classificativa. Alfred Finnbogason apontou o tento da Islândia. O Luxemburgo venceu, em casa, o Liechtenstein por 2-0, com tentos de Danel Sinani e Gerson Rodrigues, e fixa-se no terceiro lugar do grupo, com quatro pontos.

No Grupo F, a Áustria empatou, 1-1, com a Bélgica (Lukaku faturou pelos belgas), com um autogolo de Orel Mangala, e mantém a liderança.

A Noruega, com Aursnes a titular no meio-campo, foi surpreendida em casa pela Escócia. A seleção escocesa lidera o Grupo A, com nove pontos em três jogos, à frente de Geórgia, Espanha, Noruega e Chipre (que perdeu, ontem, com a Geórgia, por 2-1, e não soma qualquer ponto). O golo de penálti, de Haaland, não foi suficiente para evitar a derrota.

Os encontros entre Lituânia e Bulgária, e Azerbaijão e Estónia terminaram empatados por 1-1. Em Montenegro, a Hungria não foi capaz de passar do 0-0.

A Albânia venceu a Moldávia por dois golos a zero e a República Checa bateu as Ilhas Faroé por três golos.