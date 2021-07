Esloveno Matej Mohoric triunfa na 19.ª etapa da Volta a França

Bernardo Monteiro Hoje às 17:54 Facebook

O esloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) foi o vencedor da 19.ª etapa da Volta a França, entre Mourenx e Libourne, completando os 207 quilómetros em 04:19.17 horas. O camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates) manteve as distâncias para os concorrentes diretos na classificação geral.

O campeão esloveno de fundo, que já tinha vencido a sétima etapa, isolou-se nos derradeiros 26 quilómetros e deixou a 58 segundos o francês Christophe Laporte (Cofidis) e o dinamarquês Casper Pedersen (DSM), respetivamente segundo e terceiro.

Tadej Pogacar, que concluiu a etapa no pelotão a mais de 20 minutos do vencedor, no 26.º posto, manteve as diferenças para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo a 05.45 minutos, e para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro, a 05.51.

Quanto aos portugueses em prova Rui Costa (UAE Emirates) terminou na 22.ª posição, a 20.50 minutos de Mohoric, enquanto Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) foi 85.º, com o mesmo tempo.

O camisola amarela tem o derradeiro teste à sua liderança amanhã, no contrarrelógio de 30,8 quilómetros entre Libourne e Saint-Emilion, que vai definir a classificação geral final da 108.ª Volta a França, antes da festa dos vencedores, no domingo, em Paris.

Classificação da 19.ª etapa (Mourenx e Libourne, 207 quilómetros):

1.º Matej Mohoric, Slo (Bahrain Victorious), 04:19.17 horas.

(média: 47,901 km/h).

2.º Christophe Laporte, Fra (Cofidis), a 58 segundos.

3.º Casper Pedersen, Din (DSM), m.t.

4.º Mike Teunissen, Hol (Jumbo-Visma), m.t.

5.º Nils Politt, Ale (Bora-hansgrohe), a 01.08 minutos.

6.º Edward Theuns, Bel (Trek-Segafredo), m.t.

7.º Michael Valgren, Din (EF Education-Nippo), m.t.

8.º Georg Zimmermann, Ale (Intermarché-Wanty Gobert), m.t.

9.º Anthony Turgis, Fra (TotalEnergies), m.t.

10.º Jasper Stuvyen, Bel (Trek-Segafredo), m.t.

(...)

22.º Rui Costa, Por (UAE Emirates), a 20.50.

26.º Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), m.t.

85.º Ruben Guerreiro, Por (EF Education-Nippo), m.t

Classificação geral:

1.º Tadej Pogacar, Slo (UAE Emirates), 79:40.09 horas.

2.º Jonas Vingegaard, Din (Jumbo-Visma), a 05.45 minutos.

3.º Richard Carapaz, Ecu (INEOS), a 05.51.

4.º Ben O'Connor, Aus (AG2R Citroën), a 08.18.

5.º Wilco Kelderman, Hol (Bora-hansgrohe), a 08.50.

6.º Enric Mas, Esp (Movistar), a 10.11

7.º Alexey Lutsenko, Caz (Astana), a 11.22.

8.º Guillaume Martin, Fra (Cofidis), a 12.46

9.º Pello Bilbao, Esp (Bahrain Victorious), a 13.48.

10.º Rigoberto Úran, Col (EF Education-Nippo), a 16.25.

(...)

18.º Ruben Guerreiro, Por (EF Education-Nippo), a 52.26.

78.º Rui Costa, Por (UAE Emirates), a 02:56.07.