Esmoriz: um líder invicto feito de ambição e mística

Tal como há um ano, Esmoriz entra na Liga de voleibol com uma série incrível de vitórias. Vencer um troféu é o objetivo.

Há um "sentimento galvanizador" a alastrar pela Barrinha, motivado por uma equipa que se está a especializar em arranques demolidores no campeonato de voleibol. Depois de ter começado a época passada com oito vitórias seguidas, o Esmoriz já chegou à meia dúzia esta temporada, com a particularidade de ter derrotado o Benfica, tricampeão nacional.

"A cidade está em êxtase, acredita que esta poderá ser a época do Esmoriz", conta o presidente, António Costa, que vê num "projeto que vem de há três anos" e na "garra e ambição do grupo" motivos para defender que "vencer um troféu é um objetivo" da formação de Ovar para 2022/23.