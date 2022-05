André Bucho Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting vai marcar presença no Rock in Rio, festival de música do qual o Global Media Group é "media partner".

Os leões vão ter uma banca com os últimos produtos e os maiores sucessos de vendas no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho.

O "Espaço Sporting" estará situado no relvado junto ao SuperBock Stage e fica marcado pelo lema "Eu sou, eu vou".