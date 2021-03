Espanha chama Pedro Porro e Abel Ruiz

NB Hoje às 12:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral do Sporting foi chamado por Luis Enrique para a seleção principal de Espanha, enquanto o avançado do S. C. Braga figura nos eleitos dos sub-21 do país vizinho.

A realizar uma excelente temporada no Sporting, Pedro Porro estreia-se, assim, na principal seleção de Espanha, ao ter sido chamado para os jogos frente à Grécia (25 de março) e Geórgia (28 de março) de apuramento para o Mundial de 2022. O lateral leonino será ainda opção para o duelo particular com o Kosovo (31 de março).

Com 10 golos marcados na presente temporada pelo S. C. Braga, quatro deles nos últimos três jogos, Abel Ruiz tem feito esquecer Paulinho, que saiu para o Sporting na janela de mercado de janeiro. Agora foi premiado com a chamada por parte do selecionador Luis de La Fuente para representar a seleção sub-21 de Espanha na fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria. O avançado será opção nos jogos com a Eslovénia (24 de março), a Itália (27 de março) e a República Checa (30 de março).