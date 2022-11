Espanha estabelece dois recordes em Mundiais após golear a Costa Rica

JN Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Além dos sete golos marcados diante da Costa Rica - a maior goleada até agora do Mundial2022 - a seleção espanhola estabeleceu dois recordes no jogo desta quarta-feira.

Segundo a "Opta Analyst", a "La Roja" teve 81,8% de pose de bola e completou, em 90 minutos, a impressionante marca de 976 passes, estabelecendo dois novos recordes em Campeonatos do Mundo.

PUB

A Espanha começou o Mundial 2022 da melhor maneira, ao golear a Costa Rica por 7-0 e o médio Gavi entrou para a história da seleção.

Na classificação, a Espanha segue no primeiro lugar, com os mesmos três pontos do Japão, que, surpreendentemente, venceu a Alemanha por 2-1, com reviravolta. A Costa Rica e os germânicos, que defrontam os espanhóis na segunda ronda, estão a zero.