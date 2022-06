Espanha evita desaire em cima da hora

M. P. Ontem às 22:52 Facebook

O Estádio Sinobo, em Praga, foi palco de um duelo emocionante e a República Checa esteve a poucos minutos de conseguir um triunfo mediático contra a Espanha, mas um cabeceamento Iñigo Martínez evitou um mal maior para a seleção treinada por Luis Enrique.

Depois da vitória sobre a Suíça, na passada quinta-feira, os checos voltaram a mostrar que estão na luta pelo apuramento para a "final four", mas acabaram por entregar a liderança do Grupo A2 a Portugal, devido à diferença de golos. Jakub Pesek só precisou de quatro minutos para assinar o 1-0, com a Espanha a empatar em tempo de compensação da primeira parte, por Gavi.

A estreia a marcar pela seleção do jogador do Barcelona não inspirou La Roja que, aos 66 minutos, viu Jan Kuchta fazer um chapéu perfeito a Unai Simón para o 2-1. Os espanhóis pressionaram, acertaram duas vezes nos ferros e o prémio pela crença surgiu no cabeceamento de Martínez, após assistência de Asensio.

No Grupo B4, a Sérvia goleou a Eslovénia, por 3-1, e somou os primeiros pontos na prova, enquanto a Noruega mantém a liderança, graças aos dois golos de Erling Haaland no triunfo obtido (2-1) na Suécia.