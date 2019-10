Espanha garante qualificação com empate frente à Suécia

Ontem às 22:19 Facebook

Um golo de Rodrigo, aos 90+2 minutos, assegurou à seleção espanhola o empate com a Suécia (1-1), em jogo do Grupo F, e o apuramento direto para o Campeonato da Europa de 2020.

Um ponto foi o suficiente para a "La Roja" garantir o primeiro lugar do grupo, com 20 pontos, mais cinco que a Suécia e seis do que a Roménia, e a presença no Euro2020, que se disputará em 12 cidades de 12 países. Apurados estão também a Bélgica, Itália, Rússia, Polónia e Ucrânia.

Mas os espanhóis não se livraram de um susto quando viram os suecos adiantarem-se no marcador, aos 50 minutos, por Berg. Já nos descontos, Rodrigo desviou um remate de Fabian e abriu as portas dos festejos.