Espanha goleia a Costa Rica e Gavi entra para a história

A Espanha começou o Mundial 2022 da melhor maneira, ao golear a Costa Rica por 7-0 e o médio Gavi entrou para a história da seleção.

Uma goleada das antigas para arrancar o Campeonato do Mundo. A Espanha venceu a Costa Rica por uns expressivos 7-0 e um dos destaques vai para Gavi, médio do Barcelona. O jogador de 18 anos estreou-se em Campeonatos do Mundo logo a marcar, com apenas 18 anos. O médio do Barcelona é o detentor dos prémios Golden Boy e Troféu Kopa, tendo-se tornado no marcador mais jovem da Espanha em Mundiais, e o terceiro a nível global.

Os espanhóis mostraram cedo a superioridade, com a troca de bola que lhes é característica. Com Gavi e Pedri como médios interiores a facilitar a circulação, as novidades foram as utilizações de Dani Olmo e Marco Asensio, sendo que estavam longe da melhor fase da época. O médio do Leipzig marcou primeiro, com um grande toque a tirar o defesa adversário do caminho. Seguiu-se a outra surpresa, Marco Asensio, com uma bela finalização após passe de Jordi Alba. Ainda deu tempo para Ferran Torres marcar, de penálti, e a Espanha ia para o intervalo a ganhar por 3-0 com três golos dos homens da frente.

No segundo tempo as dificuldades da Costa Rica em impedir a troca de bola da Espanha mantiveram-se e Ferran Torres voltou a fazer o gosto ao pé para dilatar a vantagem. Gavi entrou para a história com um golo aos 74 minutos e já para lá dos 90 minutos, Carlos Soler e Morata cimentaram a goleada por 7-0 da Espanha. Foi uma exibição dominante da "La Roja" que deixa boas indicações neste arranque de Mundial.