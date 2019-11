Espanha goleia e Dinamarca a um passo do apuramento

JN Hoje às 00:32 Facebook

Jornada desta sexta-feira revelou-se determinante. Finlândia e Suécia juntam-se a Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra e República Checa na fase final do Europeu 2020.

A Finlândia fez, esta sexta-feira, história ao qualificar-se pela primeira vez para uma fase final do Campeonato da Europa, enquanto a vizinha Suécia confirmou a sexta presença seguida na prova continental.

A Arménia, que ainda sonhava com o apuramento, acabou por dizer adeus a essa possibilidade com a vitória da Finlândia, mas também acabou por perder por 1-0 na visita à Grécia, que já não tinha qualquer possibilidade de seguir para a fase final.

Em Cádiz, os espanhóis construíram o volumoso resultado com golos de Álvaro Morata, Santi Cazorla, Pablo Sarabia, Gerard Moreno, Jesús Navas e dos estreantes Dani Olmo e Pau Torres. De resto, há exatamente 30 anos que dois estreantes não marcavam num mesmo jogo pela Espanha, desde que Juanito e Fernando o lograram em 1989.

O resultado da Suécia teve implicações diretas para a Roménia, mas igualmente para a Noruega, que, mesmo vencendo por 4-0 as Ilhas Faroé, vai ficar de fora da fase final.

No grupo D, as decisões ficaram adiadas para a última ronda, com Dinamarca, Suíça e República da Irlanda à procura de assegurar as duas vagas do agrupamento.

Os dinamarqueses venceram por 6-0 Gibraltar e lideram o grupo, com 15 pontos, apenas mais um do que a Suíça, que bateu a Geórgia, por 1-0, e ocupa o segundo posto. A República da Irlanda é terceira colocada, com 13 pontos, sendo que os irlandeses recebem os nórdicos na derradeira jornada.

A fase final do Europeu de 2020, para a qual já se tinham qualificado Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia, Espanha, Turquia, França, Inglaterra e República Checa, realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.