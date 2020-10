Espanha perde dois anos depois

JN Ontem às 23:37 Facebook

A seleção espanhola perdeu, esta terça-feira, na Ucrânia, por 1-0, em jogo do Grupo A da Liga A da Liga das Nações, após dois anos sem sofrer derrotas.

Numa partida em que a La Roja teve várias situações para marcar, mas pecou na finalização, o golo de Viktor Tsigankov, aos 76 minutos, acabou por ditar o desfecho favorável ao conjunto de Leste.

No outro encontro do Grupo, a Suíça foi à Alemanha impor uma igualdade a três golos, um deles apontado pelo benfiquista Seferovic.

Mario Gavranovic (5 minutos) e Remo Freuler (26), assistido pelo avançado as águias, adiantaram os helvéticos no marcador, mas Timo Werner reduziu pouco depois (28). Logo no recomeço Kai Havertz (55), fez o empate, mas Mario Gavranovic colocou novamente a Suíça em vantagem, no entanto a festa durou apenas cinco minutos, por Serge Gnabry fez o 3-3 para os germânicos.

Face a estes desfechos, a Espanha continua a liderar, com sete pontos, mais um do que a Alemanha e Ucrânia. A Suíça é quarta, com dois pontos.

No Grupo 1 da Liga C, a seleção de MOntenegro derrotou o Luxemburgo, por 2-1, e colou-se na liderança ao adversário, com 9 pontos. No outro encontro, o Azerbaijão cedeu uma igualdade sem golos, em casa, frente ao último classificado, o Chipre.

No Grupo 1 da LIga D, a Letónia perdeu em casa com Malta, por 1-0, enquanto as Ilhas Faroé venceram Andorra, por 2-0, e continuam firme no comando.

No Grupo 2, liderado por Gibraltar, o Liechtenstein e San Marino empataram a zero.