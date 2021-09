Espanha perde na Suécia e Itália empata em casa

JN Ontem às 23:21 Facebook

A seleção espanhola saiu derrota esta quinta-feira da deslocação à Suécia (2-1), em jogo do Grupo B de qualificação europeia para o Mundial2022. Itália empatou com a Bulgária.

O jogo até começou de feição para a Espanha, que teve Sarabia (Sporting) e Abel Ruiz (Braga) no banco, com o golo de Carlos Soler, aos 5 minutos, mas no minuto seguinte os suecos igualaram a partida por Alexander Isak.

Apesar do maior caudal ofensivo, a "la Roja" não conseguiu traduzir isso em golos e, já no segundo tempo acabou surpreendida pelo tento de Claesson (57).

Com esta derrota, os espanhóis foram ultrapassados na liderança do Grupo B pelos escandinavos, que têm agora 9 pontos, mais dois que o adversário da ronda. O Kosovo subiu à terceira posição após vencer na Geórgia, por 1-0.

Em Florença, e para o Grupo C, a campeã europeia cedeu um empate frente à Bulgária, a uma bola. O avançado Federico Chiesa colocou a Itália na frente do marcador pouco depois do quarto de hora, mas ainda antes do intervalo sofreram a igualdade, pelo avançado Atanas Iliev.

Apesar do desaire, a formação transalpina lidera com 10 pontos, mais quatro do que a Suíça, que não jogou. No outro encontro a Irlanda do Norte goleou, fora, a última classificada Lituânia (4-1) e subiu ao terceiro lugar, enquanto a Bulgária é quarta.

A Bélgica foi à Estónia vencer por 5-2 e continua isolada no comando do Grupo E, com três pontos de avanço sobre a República Checa, segunda, que ganhou na receção à Bielorrússia (1-0).

No Grupo I, a Inglaterra foi à Hungria golear por 4-0, um resultado construído apenas na segunda parte graças aos golos de Sterling, Kane, Maguire e Rice. Os britânicos estão destacados na liderança, com 12 pontos, mais cinco do que a Polónia, que ganhou, em casa, à Albânia (4-1).

No outro encontro do grupo, Andorra venceu, por 2-0, na receção a San Marino.

Por último, no Grupo J, a Arménia empatou na deslocação à Macedónia do Norte (0-0), terceira classificada, mas continua na liderança, com mais um ponto do que a Alemanha, que foi ganhar ao último, Liechtenstein, por 2-0, com golos de Timo Werner e Leroy Sané.

No outro encontro, a Islândia perdeu em casa com a Roménia, por 2-0.

Eis os resultados desta quinta-feira da fase de qualificação europeia para o Mundial2022:

Grupo B

Geórgia-Kosovo, 0-1

Suécia-Espanha, 2-1

Grupo C

Itália-Bulgária, 1-1

Lituânia-Irlanda do Norte, 1-4

Grupo E

Estónia-Bélgica, 2-5

República Checa-Bielorrússia, 1-0

Grupo I

Andorra-San Marino, 2-0

Hungria-Inglaterra, 0-4

Polónia-Albânia, 4-1

Grupo J

Islândia-Roménia, 0-2

Macedónia do Norte-Arménia, 0-0

Liechtenstein-Alemanha, 0-2