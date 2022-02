Espanha vence Eslováquia e marca duelo com Portugal nas "meias"

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:04 Facebook

Espanhóis derrotaram a Eslováquia por 5-1. Outro embate das meias-finais vai colocar frente a frente, Rússia e Ucrânia, depois dos russos terem derrotado a Geórgia (3-1) no primeiro jogo dos quartos de final.

Era o adversário que Portugal queria evitar, mas que no fundo sabia que ia acabar por encontrar: a Espanha venceu, esta terça-feira, a Eslováquia (5-1) e carimbou presença na meia-final do Europeu, frente às "Quinas", num duelo agendado para sexta-feira (19 horas na RTP1).



Numa espécie de antevisão antecipada ao que está por vir, Tiago Brito, ala da seleção, revelou que a equipa está preparada para chegar à final e falou sobre uma fonte extra de energia. "É fantástico ter o nosso eterno capitão [Ricardinho] connosco. A presença e a mensagem que ele passa à equipa é de grande confiança. Esperamos que sexta-feira ele também consiga estar cá, pois a presença dele ajuda-nos e dá-nos confiança e alento. É o maior símbolo do futsal português e gostaríamos de contar com ele até ao final da prova", disse.

Já no outro duelo das meias-finais, Rússia e Ucrânia vão medir forças num embate que transcende o lado desportivo. Em clima de possível guerra armada, o emparelhamento entre russos e ucranianos tinha sido proibido pela FIFA em fases de grupos, mas quis o destino que ambas as seleções acabassem mesmo por se defrontar. A Rússia venceu a Geórgia, no primeiro jogo dos quartos de final, por 3-1.