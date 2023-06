Espanha vence Itália e está na final da Liga das Nações

JN Hoje às 21:51 Facebook

Triunfo por 2-1 garantido com um golo nos minutos finais vale aos espanhóis a presença no jogo decisivo com a Croácia.

A segunda meia-final da Liga das Nações, realizada esta quinta-feira em Enschede, nos Países Baixos, sorriu à seleção espanhola, que, tal como na edição de 2021, vai discutir o título.

Um golo logo a abrir, marcado por Yeremi Pino, deu vantagem à "Roja", mas a Itália respondeu pouco depois, num penálti convertido por Ciro Immobile. Na segunda parte, a Espanha foi muito mais forte, mas o tento decisivo só surgiu aos 88 minutos, por intermédio de Joselu, que tinha entrado pouco antes para o lugar de Álvaro Morata.

Na final, a seleção agora comandada por Luis De la Fuente vai defrontar a Croácia, que, na quarta-feira, bateu os Países Baixos na outra meia-final (4-2, após prolongamento).

Em 2021, a Espanha foi derrotada pela França na final da prova, dois anos depois de Portugal ter conquistado a primeira edição do troféu.