Espanhóis apoiam candidatura ibérica ao Mundial de 2030

Na antecâmara do Espanha-Portugal para a Liga das Nações, adeptos do país vizinho reforçam confiança na atribuição da organização do evento.

Formalizada a 4 de junho de 2021, a candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Campeonato do Mundo de futebol em 2030 é vista com bons olhos por "nuestros hermanos", que, numa tarde quente de Sevilha, falaram com o JN sobre a possibilidade de os países receberem a competição. Isto quando amanhã a seleção das quinas defronta La Roja (19.45 horas, RTP 1) para a Liga das Nações.

Abel Brum, de 25 anos, adianta tratar-se de "uma grande ideia", até pela possibilidade de "existirem mais sítios para se fazerem jogos", o que considera positivo, porque "dá a possibilidade a mais gente de assistir às partidas". Dani Rodriguez, médico que diz ter o Bétis como "nacionalidade", mostra também apoio. "Tudo o que possa beneficiar os dois países da península parece-me francamente bem", diz.