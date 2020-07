Espanhóis colocam James Rodríguez na rota do Benfica

Susana Silva Hoje às 19:37 Facebook

O programa de televisão espanhol "El Chiringuito de Jugones", no canal Mega, avançou que o extremo colombiano James Rodríguez, do Real Madrid, poderá estar a caminho do Benfica.

Segundo foi avançado durante o programa, o ex-jogador do F. C. Porto já terá em mãos uma proposta das águias. Contudo não é só o clube português que estará interessado nos serviços do colombiano. Na equação estarão também os italianos do Inter e do AC Milan e os ingleses do Manchester United.

James Rodríguez, que esteve dois anos emprestado ao Bayern de Munique, tem contrato com os merengues até junho de 2021. Esta época jogou 728 minutos, em 14 jogos.