Espanhóis criticam a expulsão de jogador do Boavista

Javi García viu dois cartões amarelos no jogo com o Nacional e a imprensa espanhola apelida a decisão do árbitro de "ridícula".

A expulsão do médio axadrezado Javi García, na derrota do Boavista frente ao Nacional, por 1-0, está a ter grande repercussão na imprensa espanhola, considerando que a decisão do árbitro Fábio Melo foi "ridícula". O jogador viu dois cartões amarelos de forma consecutiva, mas o que ditou o vermelho resulta da sequência de uma ação do médio espanhol, ao afastar com o braço um adversário. Após o gesto, aparentemente inofensivo, Kalindi Sousa cai no relvado e o juiz expulsa o jogador boavisteiro.

"O teatro do jogador do Nacional deu os seus frutos e o árbitro caiu no jogo, expulsando Javi", escreve o jornal espanhol "Sport". O "As" descreve o episódio como um "teatro infame" do futebolista do Nacional e sublinha: "Um exagero do rival que saiu bem caro ao espanhol".

No final do jogo Jesualdo Ferreira, técnico do Boavista, também se manifestou incrédulo como o episódio, recordando outros casos que estão a assombrar a equipa do Bessa: "Não é muito normal o que está a acontecer ao Boavista. Em todos os jogos, há sempre acontecimentos difíceis de explicar. Não tenho nada a apontar aos meus jogadores, mas há momentos em que é preciso mais serenidade e melhor capacidade de decisão".

Javi García não poderá defrontar o F. C. Porto, no sábado, no Dragão, por se encontrar castigado.