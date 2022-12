Espanhóis dizem que o Málaga vai denunciar o Braga à FIFA por Ricardo Horta

O Málaga já tem a proposta do Benfica para a contratação de Ricardo Horta e vai avançar para a FIFA contra o Braga, com objetivo de reclamar a quantia monetária que acredita ter direito.

No verão, a novela entre ambas as partes fez correr muita tinta, especialmente porque o Málaga reclamava ter direito a 33% de uma proposta que superasse os cinco milhões de euros. Agora, o clube espanhol já tem os documentos necessários para avançar para a FIFA contra o Braga, mediante aquilo que assinou no passado no contrato de Horta com os espanhóis.

A informação é avançada pelo jornal "Marca" que revela que o Málaga pretende receber a quantia monetária que acredita ter direito e que a proposta do Benfica, no verão, por Ricardo Horta foi de 17 milhões de euros. Na altura, o administrador judicial do clube espanhol reforçou que iria "até ao fim" com esta questão e agora, segundo a mesma fonte, irá denunciar o Braga à FIFA.