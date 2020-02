Espanhóis garantem que Casillas será candidato à Federação

JN Ontem às 22:52 Facebook

A rádio espanhola Cadena Ser avançou, esta terça-feira, que o guarda-redes do F. C. Porto Iker Casillas vai ser candidato à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol, confirmando, assim, um rumor que havia surgido em dezembro do ano passado.

Casillas já terá informado, aliás, o Conselho Superior do Desporto do país vizinho da intenção de ser rival de Luis Rubiales no ato eleitoral deste ano e que o campeão do Mundo (2010) e bicampeão europeu (2008 e 2012) pela La Roja já está a reunir apoios junto dos ex-companheiros de seleção.

Depois de uma carreira recheada de sucesso no Real Madrid, Casillas rumou ao F. C. Porto em 2015/16, tendo conquistado um campeonato nacional (2017/18) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2018).

Casillas viu a carreira interrompida no dia 1 de maio do ano passado, quando sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino dos dragões e, até agora, nunca anunciou o adeus oficial aos relvados, continuando a treinar no centro de estágio dos azuis e brancos.