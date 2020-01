Espanhóis querem ver Casillas na presidência da Federação Espanhola

Hoje às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes do F. C. Porto é o preferido dos adeptos para assumir cargo de relevo.

O jornal "Marca" publicou esta sexta-feira um inquérito sobre quem deveria ser o novo presidente da Real Federação Espanhola e 94% aponta o nome de Iker Casillas, guarda-redes do F. C. Porto que atualmente faz parte da estrutura técnica do clube. A publicação junta ainda declarações do presidente do Sindicato de Jogadores, David Aganzo: "Gosto da ideia de ver o Casillas, um antigo jogador, na presidência da Federação".

O guarda-redes internacional espanhol está sem competir desde a época passada, quando teve um enfarte de miocárdio durante uma sessão de treino. Atualmente, faz parte da estrutura técnica do F. C. Porto e ainda não anunciou o final da carreira.