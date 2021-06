Espanhol Adán eleito o melhor guarda-redes da I Liga de futebol 2020/21

JN/Agências Hoje às 14:06 Facebook

O espanhol Adán, jogador do campeão Sporting, foi eleito o melhor guarda-redes da edição 2020/21 do campeonato português, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Estou muito feliz e muito agradecido por ter sido eleito o melhor guarda-redes da temporada. É mais um reconhecimento à equipa pela sua grande temporada. Muito obrigado a todos", disse Adán, citado no sítio oficial do organismo.

Adán, de 34 anos, participou em 32 dos 34 jogos do Sporting na I Liga 2020/21 e não sofreu golos em 19.

A eleição foi feita pelos treinadores das 18 equipas que participaram na competição.

O Sporting sagrou-se campeão nacional pela 19.ª vez, 19 anos depois, ao terminar a I Liga 2020/21 com 85 pontos, contra 80 do FC Porto e 76 do Benfica.