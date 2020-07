Espanhol Arnau García é reforço do Benfica

JN/Agências Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Arnau García é reforço da equipa de andebol do Benfica para a temporada 2020/21, depois de ter representado os franceses do Toulouse nas últimas três épocas.

O lateral esquerdo, de 26 anos, em declarações à televisão do clube, mostrou-se satisfeito pelas condições que encontrou e acredita que vai ajudar as 'águias' a "ter um bom ano".

As três épocas nos pavilhões franceses ajudaram Arnau a "crescer como jogador, principalmente, nas tarefas defensivas", projetando, desde já, uma boa parceria no ataque com o sérvio Petar Djordjic, que considera ser um "grande jogador".

O andebolista, autor de 23 golos em 21 jogos na temporada que terminou, admitiu "não conhecer a real dimensão do Benfica", mas acredita numa "rápida adaptação e em dar o máximo de si".

"Vai ser difícil [conquistar o título], porque há boas equipas, mas creio que temos boa equipa para lutar pelo título e vamos trabalhar para isso", declarou, acrescentando que "sempre que se chega a um novo clube existe a responsabilidade de não falhar".