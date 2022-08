Espanhol Carlos Isaac é reforço do Vizela até 2025

O lateral direito espanhol Carlos Isaac é reforço do Vizela para as próximas três temporadas. O jogador, de 24 anos, rescindiu o contrato que o ligava ao Alavés, depois de um empréstimo na época passada ao Real Oviedo.

"Será uma experiência nova, um país novo, uma Liga nova. Estou muito feliz pela oportunidade que o Vizela me deu e quero é conseguir o quanto antes o objetivo", disse, aos meios oficiais do clube. "Não conheço muito da Liga portuguesa, mas sei que Portugal é um país bom. Um amigo meu joga cá, o Pedro Porro. Ele está muito feliz e falou-me muito bem de Portugal e da Liga", acrescentou.



As metas de Carlos Isaac, que utilizará o número 7, estão traçadas. "O objetivo pessoal é jogar, dar tudo de mim ao grupo e fazer as coisas bem. Coletivamente quero conseguir a permanência o quanto antes. Venho para dar tudo de mim, espero começar a jogar o quanto antes e dar muitas alegrias", revelou.



Formado no Atlético de Madrid e pelo qual se estreou como profissional, contabiliza ainda passagens pelo Albacete, Alavés e Real Oviedo.